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01.11.2019

YPG/PKK'lı teröristlerin Tel Abyad'da kazdığı terör hendekleri A Haber kamerasına yansıdı

Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG'li teröristler Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu ile düzenlenen Barış Pınarı Harekatı ile temizlendi. Terör unsurlarından arındırılan Tel Abyad kentine A Haber Yurt Haberler Müdür Kerim Ulak girdi. Teröristlerin hain tuzaklarını, terör hendeklerini görüntüledi. Görüntülerde yaklaşık 5 metre yükseliğinde kilometrelerce uzanan terör hendekleri dikkati çekti.

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