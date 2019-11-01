YPG/PKK'lı teröristlerin Tel Abyad'da kazdığı terör hendekleri A Haber kamerasına yansıdı

Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG'li teröristler Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu ile düzenlenen Barış Pınarı Harekatı ile temizlendi. Terör unsurlarından arındırılan Tel Abyad kentine A Haber Yurt Haberler Müdür Kerim Ulak girdi. Teröristlerin hain tuzaklarını, terör hendeklerini görüntüledi. Görüntülerde yaklaşık 5 metre yükseliğinde kilometrelerce uzanan terör hendekleri dikkati çekti.