23 Aralık 2022, Cuma
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YPG/PKK Halep’te bir kız çocuğunu daha kaçırdı! 14 yaşındaki genç kız teröristlere esir düştü
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin nokta operasyonlarıyla ağır kayıplar veren terör örgütü YPG/PKK, saflarını masum çocuklarla doldurmaya çalışıyor. Suriye'nin kuzeyinde yüzlerce genci alıkoyan ve zorla silahlandıran teröristler, Halep'te yaşayan Suriyeli bir kız çocuğunu daha kaçırdı.14 yaşında hayattan koparılan ve terör kampında esir tutulan suriyeli kızın, ailesiyle görüşmesine de izin verilmiyor.