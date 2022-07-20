20 Temmuz 2022, Çarşamba
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YPG’nin çocuk savaşçı istihdamı ABD’nin raporunda! ABD: PKK/YPG çocuk savaşçı kullanıyor
Terör örgütü PKK/YPG'nin çocuk kaçakçılığı bir kez daha ABD raporlarına girdi. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın İnsan Kaçakçılığı Raporu'nda terör örgütünün Irak ve Suriye'de çatışmalarda kullanmak üzere çok sayıda çocuğu zorla silahlı kadrosuna kattığı belgelendi.