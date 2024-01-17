Yörüklerden ilk Türk astronot Alper Gezeravcı’ya destek: Yörük çocuğu uzaya gidiyor

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğuna artık saatler kaldı. Alper Gezeravcı'ya ailesi ve Yörük hemşehrilerinden destek geldi. Yörükler deve ve eşeklere binip “Silifke'mizin gururu” pankartlarıyla gurur ve heyecanlarını paylaştı.

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