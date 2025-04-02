Yolsuzluğa boykot perdesi! CHP yerli markalara savaş açtı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki yolsuzluk suçlamalarını perdelemek için yerli markaları hedef koydu ve boykot çağrısı yaptı. Öte yandan Ekrem İmamoğlu’nu desteklemeyen sanatçı ya da sosyal medya fenomenleri ise linç edildi. Gelişmeleri A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN