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Yolsuzluğa boykot perdesi! CHP yerli markalara savaş açtı

Yolsuzluğa boykot perdesi! CHP yerli markalara savaş açtı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 02.04.2025 09:57
CHP Genel Başkanı Özgür Özel eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki yolsuzluk suçlamalarını perdelemek için yerli markaları hedef koydu ve boykot çağrısı yaptı. Öte yandan Ekrem İmamoğlu’nu desteklemeyen sanatçı ya da sosyal medya fenomenleri ise linç edildi. Gelişmeleri A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.
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Yolsuzluğa boykot perdesi! CHP yerli markalara savaş açtı
Yolsuzluğa boykot perdesi!
Yolsuzluğa boykot perdesi!
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