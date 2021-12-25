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Yoldan çıkan otomobil uçuruma yuvarlandı! Feci şekilde can verdi

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Giriş: 25.12.2021 10:34
Karabük’ün Safranbolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yoldan çıkan otomobil taklalar atarak 30 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada otomobil sürücüsü ile yanında bulunan arkadaşı araçtan fırlayarak hayatını kaybetti.
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