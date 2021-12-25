25 Aralık 2021, Cumartesi
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Yoldan çıkan otomobil uçuruma yuvarlandı! Feci şekilde can verdi
Karabük’ün Safranbolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yoldan çıkan otomobil taklalar atarak 30 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada otomobil sürücüsü ile yanında bulunan arkadaşı araçtan fırlayarak hayatını kaybetti.