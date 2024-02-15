Yolcu otobüsü kaza yaptı: 2 ölü! Kamyona arkadan çarpan otobüs alev aldı

Çorum-Samsun kara yolu üzeri Amasya il sınırında yolcu otobüsü, kamyona arkadan çarpıp alev aldı. Dumanalar gökyüzüne yükselirken ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yolcu otobüsündeki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 5 kişi ise yaralandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN