15 Şubat 2024, Perşembe
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Yolcu otobüsü kaza yaptı: 2 ölü! Kamyona arkadan çarpan otobüs alev aldı
Çorum-Samsun kara yolu üzeri Amasya il sınırında yolcu otobüsü, kamyona arkadan çarpıp alev aldı. Dumanalar gökyüzüne yükselirken ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yolcu otobüsündeki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 5 kişi ise yaralandı.