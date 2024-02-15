15 Şubat 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Yolcu otobüsü kaza yaptı: 2 ölü! Kamyona arkadan çarpan otobüs alev aldı

Yolcu otobüsü kaza yaptı: 2 ölü! Kamyona arkadan çarpan otobüs alev aldı

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.02.2024 12:36
Çorum-Samsun kara yolu üzeri Amasya il sınırında yolcu otobüsü, kamyona arkadan çarpıp alev aldı. Dumanalar gökyüzüne yükselirken ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yolcu otobüsündeki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 5 kişi ise yaralandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Heyelan alanında 400 bin kamyonluk toprak kütlesi var
"Heyelan alanında 400 bin kamyonluk toprak kütlesi var"
F-16’lar ABD’den ne zaman gelecek?
F-16'lar ABD'den ne zaman gelecek?
Yolcu otobüsü kaza yaptı: 2 ölü!
Yolcu otobüsü kaza yaptı: 2 ölü!
5 bin 833 TL’den başlayan taksitlerle konut...
5 bin 833 TL’den başlayan taksitlerle konut...
Fabrikaya para ve dere temizleme cezası
Fabrikaya para ve dere temizleme cezası
AK Partili Aziz Yeniay: Bu bir terör saldırısıdır
AK Partili Aziz Yeniay: Bu bir terör saldırısıdır
Başkan Erdoğan Samsun’a gidiyor!
Başkan Erdoğan Samsun'a gidiyor!
9 işçi sondalama yöntemiyle aranıyor
9 işçi sondalama yöntemiyle aranıyor
A Haber arama yapılan bölgede
A Haber arama yapılan bölgede
Mart ayında Türkiye’ye geliyor
Mart ayında Türkiye’ye geliyor
Madende toprak kayması! Aileleri umutlu bekleyişi
Madende toprak kayması! Aileleri umutlu bekleyişi
Erdoğan Mısır’da İmam Şafi türbesini ziyaret etti
Erdoğan Mısır'da İmam Şafi türbesini ziyaret etti
Daha Fazla Video Göster