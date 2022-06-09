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Yolcu metrobüsün önünü kesti

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Giriş: 09.06.2022 23:43
İstanbulluların ulaşım sorunu hız kesmeden devam ediyor. Beylikdüzü'nde metrobüs duraklarında yolcu yoğunluğu yaşandı. Araçların yolcu almadan geçmesine tepki gösteren bir yolcu metrobüsün önünü kesti.
Yolcu metrobüsün önünü kesti
Yolcu metrobüsün önünü kesti
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