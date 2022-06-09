09 Haziran 2022, Perşembe
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Yolcu metrobüsün önünü kesti
İstanbulluların ulaşım sorunu hız kesmeden devam ediyor. Beylikdüzü'nde metrobüs duraklarında yolcu yoğunluğu yaşandı. Araçların yolcu almadan geçmesine tepki gösteren bir yolcu metrobüsün önünü kesti.