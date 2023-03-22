22 Mart 2023, Çarşamba
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YÖK'ten hibrit eğitim sinyali! Prof. Dr. Erol Özvar tarih verdi
İzmir'de düzenlenen bir programda açıklamalarda bulunan YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, şartların oluşması durumunda nisan ayı itibarıyla uzaktan eğitimin yanında yüz yüze eğitim sistemine de geçilebileceğini söyledi. Prof. Dr. Özvar, " Hibrit öğretim seçeneğini değerlendireceğiz" dedi.