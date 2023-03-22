YÖK'ten hibrit eğitim sinyali! Prof. Dr. Erol Özvar tarih verdi

İzmir'de düzenlenen bir programda açıklamalarda bulunan YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, şartların oluşması durumunda nisan ayı itibarıyla uzaktan eğitimin yanında yüz yüze eğitim sistemine de geçilebileceğini söyledi. Prof. Dr. Özvar, " Hibrit öğretim seçeneğini değerlendireceğiz" dedi.