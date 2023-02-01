01 Şubat 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Yoksullukla mücadelede önemli başarı! Sosyal yardımlar 10,5 ka arttı

Yoksullukla mücadelede önemli başarı! Sosyal yardımlar 10,5 ka arttı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.02.2023 15:12
Güncelleme:01.02.2023 15:16
Türkiye'nin son 20 yılda etkin mücadele ettiği alanlardan biri de yoksulluk oldu. Yoksullukla mücadelede sağlık, eğitim ve sosyal reformlarla ciddi bir başarı sağlandı. AK Parti iktidarları öncesi 4 olan sosyal yardım programı sayısı, 2002 yılından sonra 46'ya çıktı. İşte ayrıntılar...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bolu Dağı Tüneli’ndeki zincirleme kaza kamerada!
Bolu Dağı Tüneli'ndeki zincirleme kaza kamerada!
İlk uçuş 18 Mart’ta yapılacak
İlk uçuş 18 Mart’ta yapılacak
Sosyal yardımlar 10,5 kat arttı
Sosyal yardımlar 10,5 kat arttı
Buzlu yollarda nelere dikkat etmeli?
Buzlu yollarda nelere dikkat etmeli?
Antalya - Konya arası 2 saat kısalacak
Antalya - Konya arası 2 saat kısalacak
Muhtarlardan İmamoğlu’na veto
Muhtarlardan İmamoğlu’na veto
Kritik Kanal İstanbul mesajı
Kritik Kanal İstanbul mesajı
Aydos Kalesi Cuma açılıyor
Aydos Kalesi Cuma açılıyor
Bolu Dağı Tüneli’nde zincirleme kaza
Bolu Dağı Tüneli’nde zincirleme kaza
O ilimizde petrol heyecanı
O ilimizde petrol heyecanı
Terör örgütünde çözülme sürüyor!
Terör örgütünde çözülme sürüyor!
FETÖ’cü Tokak İsveç’te görüntülendi
FETÖ’cü Tokak İsveç’te görüntülendi
Daha Fazla Video Göster