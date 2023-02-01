01 Şubat 2023, Çarşamba
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Yoksullukla mücadelede önemli başarı! Sosyal yardımlar 10,5 ka arttı
Türkiye'nin son 20 yılda etkin mücadele ettiği alanlardan biri de yoksulluk oldu. Yoksullukla mücadelede sağlık, eğitim ve sosyal reformlarla ciddi bir başarı sağlandı. AK Parti iktidarları öncesi 4 olan sosyal yardım programı sayısı, 2002 yılından sonra 46'ya çıktı. İşte ayrıntılar...