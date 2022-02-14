14 Şubat 2022, Pazartesi
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YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar üniversite sınavında barajın kalktığı yeni sistemi değerlendirdi!
Üniversite sınavlarında barajın kalkmasıyla ilgili olarak merak edilenleri açıklayan YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar "Sınavın değişmediği bir düzenlemeden bahsediyoruz. Ortada bir sürpriz söz konusu değildir. Bu sürpriz değil bir müjdedir. Daha çok rahatlatan, öğrencilerimizin üzerinden stresi kaldıran bir düzenleme" şeklinde konuştu.