15 Haziran 2022, Çarşamba
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YKS’ye 2 gün kaldı! 3 milyon öğrenci sınava girecek: YKS öncesi neler yapmalı? Sınav kaygısı nasıl aşılır?
Yükseköğretim kurumları sınavı (YKS) hafta sonu yapılacak. 3 milyon 243 bin öğrenci bu yıl iyi bir üniversiteyi kazanmak için ter dökecek. Peki sınav öncesi adaylar nelere dikkat etmeli psikolojik olarak nasıl hazırlanmalı, YKS’ye girmeden önce ne yapmalı? Tüm bu soruları Bilfen Liseleri rehberlik Bölüm Başkanı Sebahat Başusta A Haber ekranlarına anlattı. İşte ayrıntılar…