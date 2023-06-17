YKS’de sınav günü! Milyonlarca öğrenci ter dökecek

Bugün üniversiteye gidecek öğrenciler için büyük gün. Adaylar üç oturum şeklinde bugün ve yarın yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavları'nda ter dökecek. Detayları A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN