YKS’de ek tercih maratonu sürüyor! YKS’de tercih takvimi nasıl işleyecek?

YKS ek tercih maratonu başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı ek tercih kılavuzunun yayınlanmasının ardından tercihler 7 eylül itibarıyla alınmaya başladı. Peki adaylar nereden ve nasıl tercihleri yapacak, son tercih tarihi ne zaman? Detayları A Haber muhabiri Kübra Bal aktardı.

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