27 Temmuz 2022, Çarşamba
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YKS tercihleri başladı! Hangi sıralamayla hangi bölüme girilir?
Milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği YKS tercihleri bugün başladı. Tıpta şans yükseldi hukukta temkinli olmak gerekiyor. 22 bin 835'inci sıradan öğrenci alan tıp bu yıl 23 bine inebilir. Başarı sıralamasının öne kayması bekleniyor. Hangi sıralamayla hangi bölüme girilir? Detayları A Haber muhabiri Filiz Uçan aktardı.