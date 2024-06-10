10 Haziran 2024, Pazartesi
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“YKS soruları çalındı” yalanıyla algı çalışması! Savcılık olayla ilgili soruşturma başlatıldı
Yükseköğretim Kurumları Sınavı başarıyla tamamlandı ancak yine birileri "sorular çalındı" yalanıyla gençlerin moral ve motivasyonunu hedef aldı, algı çalışması yaptı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç iddiaları yalanladı, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.