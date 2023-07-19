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YKS sonuçları yarın açıklanacak! Uzmanlardan "doğru tercih için ön hazırlık şartı" uyarısı

A Haber
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Giriş: 19.07.2023 16:54
Milyonlarca öğrencinin beklediği Yükseköğretim Kurumları sınav sonuçları yarın açıklanacak. Uzmanlardan "Doğru tercih için ön hazırlık şartı" uyarısı geldi. Peki öğrenciler tercih yaparken nelere dikkat etmeli? İşte tüm detaylar…
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