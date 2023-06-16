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YKS sınavı hafta sonu! Üniversite adaylarına uzmanlar ne öneriyor?

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Giriş: 16.06.2023 15:41
Hafta sonu binlerce öğrenci üniversite sınavına girecek. 3 buçuk milyondan fazla aday ter dökecek Öte yandan günümüzde işverenler birçok yeteneği bir arada talep ediyor. Peki uzmanlar üniversite adaylarına ne öneriyor? Gençlerin çok yönlü olabilmesi adına neler yapılmalı? Türkiye'nin dünya üniversiteler sırasında daha ileri noktalara gelebilmesi için hangi adımlar atılmalı? Gençlerin eğitim hayatının sonrasında istihdam edilebilmesi için üniversiteler ile iş dünyası arasında nasıl bir bağ kurulmalı ve ne gibi projeler geliştirilmeli? Merak edilen sorunların cevaplarını Nişantaşı Eğitim Vakfı Kurucusu Dr. Levent Uysal değerlendirdi.
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