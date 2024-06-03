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YKS maratonu başlıyor! Üniversite sınavı 8-9 Haziran'da yapılacak

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
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Giriş: 03.06.2024 16:51
Güncelleme:03.06.2024 16:51
Yükseköğretim Kurumları Sınavı için geri sayım başladı. 3 milyonun üzerindeki adayın katılacağı sınav 8-9 Haziran'da yapılacak. Ayrıntıları Ankara'da Kübra Bal’ın konuğu olan Ankara Bilim Üniversitesi Eğitim ve Kariyer Uzmanı Öğr. Gör. İsmail Yolcu anlattı.
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