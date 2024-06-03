YKS maratonu başlıyor! Üniversite sınavı 8-9 Haziran'da yapılacak

Yükseköğretim Kurumları Sınavı için geri sayım başladı. 3 milyonun üzerindeki adayın katılacağı sınav 8-9 Haziran'da yapılacak. Ayrıntıları Ankara'da Kübra Bal’ın konuğu olan Ankara Bilim Üniversitesi Eğitim ve Kariyer Uzmanı Öğr. Gör. İsmail Yolcu anlattı.

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