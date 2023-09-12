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YKS ek yerleştirmeleri başladı! Son tarih 17 Eylül

A Haber
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Giriş: 12.09.2023 15:23
YKS sonuçlarına göre herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen adaylar için tercih süreci başladı. Adaylar ÖSYM'nin internet adresinden TC kimlik numarası ve şifreleri ile 17 Eylül'e kadar ek tercihlerini yapabilecekler.
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