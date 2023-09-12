YKS ek yerleştirmeleri başladı! Son tarih 17 Eylül

YKS sonuçlarına göre herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen adaylar için tercih süreci başladı. Adaylar ÖSYM'nin internet adresinden TC kimlik numarası ve şifreleri ile 17 Eylül'e kadar ek tercihlerini yapabilecekler.

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