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YKS başvuruları bugün başladı! Başvurular 26 Şubat 2024 tarihinde sona erecek

ahaber.com.tr
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Giriş: 01.02.2024 11:29
Son dakika haberleri… Yükseköğretim Kurumları Sınavı başvuruları bugün başladı. Başvurular 26 Şubat 2024 tarihinde sona erecek. Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.
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