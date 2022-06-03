03 Haziran 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Yine toplumun sinir uçlarıyla mı oynanıyor? Operasyonu engellemek için mi devreye girdiler

Yine toplumun sinir uçlarıyla mı oynanıyor? Operasyonu engellemek için mi devreye girdiler

ahaber.com.tr - Özel Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.06.2022 17:09
Türkiye'nin küresel bir güç olduğu bu dönemde toplumsal kaosa yönelik provokasyonlar ve ilginç olaylar hız kazandı. Son 20 yıl içerisinde Türkiye'nin gelişimine yönelik her büyük hamlede olduğu gibi bu süreçte de iç siyaseti dizayn etmek isteyen güçler devrede. İşte dünyanın barış ve diplomaside köprü olarak gördüğü Türkiye'ye karşı içeride başlatılan garip olayların perde arkası.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Yine toplumun sinir uçlarıyla mı oynanıyor?
Yine toplumun sinir uçlarıyla mı oynanıyor?
Kızılcahamam AK Parti kampı için hazır!
Kızılcahamam AK Parti kampı için hazır!
AK Parti’den Yunanistan’a tepki!
AK Parti'den Yunanistan'a tepki!
Rumlar neden silahlanıyor?
Rumlar neden silahlanıyor?
Efes-22 tatbikatı
Efes-22 tatbikatı
Rejim bayrağıyla koruma kalkanı!
Rejim bayrağıyla koruma kalkanı!
Teröre Pençe-Kilit darbesi!
Teröre Pençe-Kilit darbesi!
Suriye’de yeni operasyon neden gerekli?
Suriye’de yeni operasyon neden gerekli?
Akıncı Üssü Davası kararları onandı
Akıncı Üssü Davası kararları onandı
FETÖ’cüler sınav sorularını kaynatmış
FETÖ’cüler sınav sorularını kaynatmış
A Haber görüntüledi! İşte terör mevzileri
A Haber görüntüledi! İşte terör mevzileri
Yunan milletvekilinden çarpıcı sözler
Yunan milletvekilinden çarpıcı sözler
Daha Fazla Video Göster