03 Haziran 2022, Cuma
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Yine toplumun sinir uçlarıyla mı oynanıyor? Operasyonu engellemek için mi devreye girdiler
Türkiye'nin küresel bir güç olduğu bu dönemde toplumsal kaosa yönelik provokasyonlar ve ilginç olaylar hız kazandı. Son 20 yıl içerisinde Türkiye'nin gelişimine yönelik her büyük hamlede olduğu gibi bu süreçte de iç siyaseti dizayn etmek isteyen güçler devrede. İşte dünyanın barış ve diplomaside köprü olarak gördüğü Türkiye'ye karşı içeride başlatılan garip olayların perde arkası.