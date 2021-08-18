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Yılmaz Özdil'den akla ziyan değerlendirme

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Giriş: 18.08.2021 17:54
3 ildeki sel felaketi, CHP ve bir kısım medya tarafından yine algı malzemesi yapıldı. Kastamonu'da yaşanan taşkınların hidro elektrik santralinin patlaması sonucu olduğu iddiasını Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü yalanladı. Taşkınların heyelan sonrası kopan ağaçların sürüklenerek dere yataklarını tıkadığı için yaşandığı belirtildi. Öte yandan Sözcü yazarı Yılmaz Özdil'in koronavirüs ile mücadele kapsamında oluşturulan HES kodunu, hidro elektrik santraliyle bağdaştırması sosyal medyada alay konusu oldu.
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