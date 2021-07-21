Yılmaz Ateş’ten CHP’ye terör eleştirisi: CHP’nin söylemleri demokrasiye suikast

Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş, terör örgütlerinin çözülmek üzere olduğu bir dönemde, muhalefetin başlattığı "Erken seçim”, arkasından da "Kanun Hükmünde Kararname mağdurlarının mağduriyetini gidereceğiz" kampanyalarının iyi niyetli adımlar olmadığını vurguladı.

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