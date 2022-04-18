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Yılmaz Ateş: HDP ile hareket edip görüntü vermiyorlar

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Giriş: 18.04.2022 15:46
Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş tabanın parti politikalarından memnun olmadığını söyledi. Yılmaz Ateş, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise koltuğunu kaybetmemek için kongreye gitmediğini öne sürdü. Ateş, HDP ile yapılan gizli ittifak konusunda da CHP yönetimini eleştirdi.
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"HDP ile hareket edip görüntü vermiyorlar"
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