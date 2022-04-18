18 Nisan 2022, Pazartesi
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Yılmaz Ateş: HDP ile hareket edip görüntü vermiyorlar
Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş tabanın parti politikalarından memnun olmadığını söyledi. Yılmaz Ateş, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise koltuğunu kaybetmemek için kongreye gitmediğini öne sürdü. Ateş, HDP ile yapılan gizli ittifak konusunda da CHP yönetimini eleştirdi.