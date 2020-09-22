22 Eylül 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Yıllar geçti zihniyet değişmedi! '28 Şubat'çı Kemal Alemdaroğlu’nun sözleri gündem oldu

Yıllar geçti zihniyet değişmedi! '28 Şubat'çı Kemal Alemdaroğlu’nun sözleri gündem oldu

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.09.2020 11:41
Güncelleme:22.09.2020 11:56
28 Şubat'ın baş aktörlerinden olan eski Rektör Kemal Alemdaroğlu’nun çıktığı bir televizyon programında söylediği sözler yeniden gündem oldu. Eğitim yuvasını kendi ideolojik bahçesine çeviren Kemal Alemdaroğlu o dönem tüm enerjisini 20 yaşındaki başörtülü genç kızların okullara girmemesi için harcamıştı. Başörtüsünü Türk olmak ya da olmamak ile ilişkilendirecek kadar ileriye giden Kemal Alemdaroğlu bakın neler söyledi...
Yıllar geçti zihniyet değişmedi!
Yıllar geçti zihniyet değişmedi!
FETÖ'nün avukat yapılanmasına operasyon!
FETÖ'nün avukat yapılanmasına operasyon!
Doğu Akdeniz zirvesi 14.00'te! Başkan Erdoğan'dan kritik görüşme
Doğu Akdeniz zirvesi 14.00'te! Başkan Erdoğan'dan kritik görüşme
NATO'da kritik görüşme!
NATO'da kritik görüşme!
Ankara'da skandal olay! Bir tepki de Vali Şahin'den...
Ankara'da skandal olay! Bir tepki de Vali Şahin'den...
DEAŞ'ın uyuyan hücresine operasyon
DEAŞ'ın uyuyan hücresine operasyon
ABD'li Korgeneral'den Türkiye-Yunanistan-Fransa açıklaması
ABD'li Korgeneral'den Türkiye-Yunanistan-Fransa açıklaması
Bu manşet devlete küfür etmekle eş değer
"Bu manşet devlete küfür etmekle eş değer"
Başkan Erdoğan'dan Yunan gazetesine suç duyurusu
Başkan Erdoğan'dan Yunan gazetesine suç duyurusu
ABD'de Türk bayrağı dalgalanıyor
ABD'de Türk bayrağı dalgalanıyor
Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayılarını açıkladı
Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayılarını açıkladı
Ekonomimiz çok güçlü yükseliş mesajları veriyor
"Ekonomimiz çok güçlü yükseliş mesajları veriyor"
Daha Fazla Video Göster