Yıllar geçti zihniyet değişmedi! '28 Şubat'çı Kemal Alemdaroğlu’nun sözleri gündem oldu

28 Şubat'ın baş aktörlerinden olan eski Rektör Kemal Alemdaroğlu’nun çıktığı bir televizyon programında söylediği sözler yeniden gündem oldu. Eğitim yuvasını kendi ideolojik bahçesine çeviren Kemal Alemdaroğlu o dönem tüm enerjisini 20 yaşındaki başörtülü genç kızların okullara girmemesi için harcamıştı. Başörtüsünü Türk olmak ya da olmamak ile ilişkilendirecek kadar ileriye giden Kemal Alemdaroğlu bakın neler söyledi...