Yılın son Kabine’si bugün toplanıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantıda Emeklilikte Yaşa Takılanlara ilişkin düzenleme görüşülecek. Fahiş fiyatla mücadelenin de ele alınacağı toplantının ardından Erdoğan, Karadeniz gazıyla ilgili yeni bir müjde paylaşacak.

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