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Yılın son Kabine'si bugün toplanıyor

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Giriş: 26.12.2022 08:31
Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantıda Emeklilikte Yaşa Takılanlara ilişkin düzenleme görüşülecek. Fahiş fiyatla mücadelenin de ele alınacağı toplantının ardından Erdoğan, Karadeniz gazıyla ilgili yeni bir müjde paylaşacak.
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