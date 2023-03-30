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Yılın ikinci MGK'sı bugün toplanıyor! İşte gündemdeki konular

A Haber
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Giriş: 30.03.2023 08:24
Son dakika haberi... Milli Güvenlik Kurulu, Başkan Recep Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak. Toplantının gündemini A Haber muhabiri Aydeniz Yenioğlu aktardı.
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