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Yıldız Koyu’nda imar tartışması! Milli park korunacak imar planı reddedildi

A Haber
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Giriş: 10.01.2022 16:27
Çanakkale Gökçeada'da bulunan Yıldız Koyu'nun imara açılması için hazırlanan dosya eksiklikler nedeniyle iade edildi. Gökçeada'da bulunan Türkiye'nin ilk ve tek sualtı milli parkı olan Yıldız Koyu, betonlaşmaya açılamayacak. Detayları A Haber muhabiri Vedat Sezer aktardı.
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