Yıldız Koyu’nda imar tartışması! Milli park korunacak imar planı reddedildi

Çanakkale Gökçeada'da bulunan Yıldız Koyu'nun imara açılması için hazırlanan dosya eksiklikler nedeniyle iade edildi. Gökçeada'da bulunan Türkiye'nin ilk ve tek sualtı milli parkı olan Yıldız Koyu, betonlaşmaya açılamayacak. Detayları A Haber muhabiri Vedat Sezer aktardı.

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