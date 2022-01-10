10 Ocak 2022, Pazartesi
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Yıldız Koyu’nda imar tartışması! Milli park korunacak imar planı reddedildi
Çanakkale Gökçeada'da bulunan Yıldız Koyu'nun imara açılması için hazırlanan dosya eksiklikler nedeniyle iade edildi. Gökçeada'da bulunan Türkiye'nin ilk ve tek sualtı milli parkı olan Yıldız Koyu, betonlaşmaya açılamayacak. Detayları A Haber muhabiri Vedat Sezer aktardı.