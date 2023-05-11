Yıldız futbolcu Mesut Özil’den Başkan Erdoğan’a destek paylaşımı: "Gerçeği görmek, doğru kararlar vermektir"

Alman Milli Takımı'nın ve Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Mesut Özil, 26,4 milyon takipçili sosyal medya hesabından 14 Mayıs seçimlerine yönelik Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a destek videosu paylaştı. Yaptığı paylaşımı "Değerini bil" etiketi ile yayınlayan Özil, "Gerçeği görmek, doğru kararlar vermektir" notunu düştü.