27 Mayıs 2023, Cumartesi
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Yıldız futbolcu Mesut Özil’den Başkan Erdoğan’a destek paylaşımı: Değerini Bil
Alman Milli Takımı'nın ve Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Mesut Özil, 26,4 milyon takipçili sosyal medya hesabından 28 Mayıs seçimlerine yönelik Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a destek videosu paylaştı. Başkan Erdoğan sevgisini sık sık gündeme getiren yıldız futbolcu yaptığı paylaşımı "Değerini bil" etiketi ile yayınladı. Özil’in bu videolu paylaşımı, Başkan Erdoğan’ın kadına ve başörtüsüne verdiği değeri gösterir bir nitelik taşıyor.