27 Mayıs 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Yıldız futbolcu Mesut Özil’den Başkan Erdoğan’a destek paylaşımı: Değerini Bil

Yıldız futbolcu Mesut Özil’den Başkan Erdoğan’a destek paylaşımı: Değerini Bil

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.05.2023 23:39
Alman Milli Takımı'nın ve Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Mesut Özil, 26,4 milyon takipçili sosyal medya hesabından 28 Mayıs seçimlerine yönelik Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a destek videosu paylaştı. Başkan Erdoğan sevgisini sık sık gündeme getiren yıldız futbolcu yaptığı paylaşımı "Değerini bil" etiketi ile yayınladı. Özil’in bu videolu paylaşımı, Başkan Erdoğan’ın kadına ve başörtüsüne verdiği değeri gösterir bir nitelik taşıyor.
Başkan Erdoğan Trabzon’da gençlik buluşmasına telefonla katıldı! “Ben uşaklara güveniyorum”
Başkan Erdoğan Trabzon'da gençlik buluşmasına telefonla katıldı! “Ben uşaklara güveniyorum”
Mesut Özil’den Başkan Erdoğan’a destek paylaşımı
Mesut Özil'den Başkan Erdoğan'a destek paylaşımı
Kabul edilemez, basın özgürlüğünün ihlalidir
"Kabul edilemez, basın özgürlüğünün ihlalidir"
Kılıçdaroğlu’nun sözlerine yanıt
Kılıçdaroğlu'nun sözlerine yanıt
Petrol-doğal gazda müjdeler yakın
"Petrol-doğal gazda müjdeler yakın"
Başkan Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na anayasa tepkisi!
Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na anayasa tepkisi!
Başkan Erdoğan A Haber Gündem Özel’de
Başkan Erdoğan A Haber Gündem Özel'de
Koalisyon savaş alanına dönecek
"Koalisyon savaş alanına dönecek"
Kaftancıoğlu Kılıçdaroğlu’nun sığınmacılar iddiasını yalanladı!
Kaftancıoğlu Kılıçdaroğlu'nun "sığınmacılar" iddiasını yalanladı!
İzmir’de başörtülü kadına çirkin saldırı!
İzmir’de başörtülü kadına çirkin saldırı!
Fikir ve aksiyon adamı: Necip Fazıl Kısakürek!
Fikir ve aksiyon adamı: Necip Fazıl Kısakürek!
Sopalı yumruklu yol verme kavgası!
Sopalı yumruklu yol verme kavgası!
Daha Fazla Video Göster