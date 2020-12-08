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"Yılanın kuyruğuna yaklaşıldı” Coşkun Başbuğ FETÖ'ye yapılan büyük operasyonu A Haber'de değerlendirdi

ahaber.com.tr
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Giriş: 08.12.2020 16:00
Güncelleme:08.12.2020 16:08
Son dakika haberleri... FETÖ'nün 50 ilde TSK yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyon kapsamında 295'i muvazzaf 304 kişi hakkında gözaltı karar verildi. Gözaltı kararı verilenlerden 204'ü yakalandı. Yaşanan bu son gelişmeyle ilgili detayları Güvenlik ve Terör Uzmanı Coşkun Başbuğ A Haber canlı yayınında anlattı.

Terör ve Güvenlik Uzman Coşkun Başbuğ, Türkiye'de gerçekleştirilen en büyük FETÖ operasyonuyla ilgili A Haber'de flaş açıklamalarda bulundu:

"40-50 YILLIK BİR PİSLİĞİ TEMİZLİYORUZ"

PKK'ya, DEAŞ'a nazara çok daha sinsi olan bu terör (FETÖ) yapısıyla mücadelede daha yürüyecek epey yolumuz var. Başkan Erdoğan'ın 'kolay değil 40-50 yıllık bir pisliği temizliyoruz' sözlerini hatırlayalım, aslında meselenin özü de bu. Bu 10-15 yılda kurulmuş bir yapı değil. Bu şebekenin bir anda temizlenmesini beklemek hayal olur. Ama bu mücadelede büyük bir mesafe katedildi. Operasyonlarda çok ciddi mesafe alındığını düşünüyorum, önümüzdeki süreçte artık operasyonların yılanın kuyruğuna doğru evrileceğini ve piyon takımına yönelik bu tarz operasyonları sıklaşacağını göreceğiz.

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