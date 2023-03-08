"Yılan hikayesi"ne dönen 6'lı koalisyonun toplantılar CHP'nin tabanında yıkıma neden oldu! Enver Aysever'den flaş itiraf: Kafamı duvarlara çarpacağım

Yılan hikayesine dönen 6'lı koalisyonun cumhurbaşkanı adayı belirleme süreci, halk tarafından büyük tepkiyle karşılandı. Aylardır toplantı üstüne toplantı yapıp son oturumunda "kılıçlarını çeken" muhalefet partisi liderleri tabanlarının güvenlerini sarsmış, organizasyon kabiliyetinde yaşanan sıkıntılar büyük rezaletlere kapı aralamıştı. 6'lı koalisyonun "zor bela" tamamladığı aday belirleme işi özellikle CHP tabanında büyük yıkıma neden oldu. Gazeteci Enver Aysever, CHP'li vatandaşların yaşanan süreçten sonra yaşadıkları tükenmişlikleri gözler önüne serdi.