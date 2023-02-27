Yıkılan binalara ilişkin soruşturma! Deprem soruşturmasında 188 tutuklama

Deprem bölgesinde yıkılan ya da üzerinde imara aykırı şekilde yapılan binalarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 188 kişi tutuklandı. Detayları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.

ŞÜPHELİ SAYISI 626

TUTUKLU SAYISI 188

ADLİ KONTROL SAYISI 218

YAKALAMA KARARI ÇIKARILAN 69

GÖZALTI TALİMATI VERİLEN 63

GÖZALTI SAYISI 4

ŞÜPHELİLİK VASFI DEĞERLENDİRİLEN SAYISI

YURTDIŞINDA OLDUĞU TESPİT EDİLEN 5

ÖLDÜĞÜ TESPİT EDİLEN 16

İFADELERİ ALINARAK SERBEST BIRAKILAN 63