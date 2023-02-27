27 Şubat 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Yıkılan binalara ilişkin soruşturma! Deprem soruşturmasında 188 tutuklama

Yıkılan binalara ilişkin soruşturma! Deprem soruşturmasında 188 tutuklama

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.02.2023 10:07
Deprem bölgesinde yıkılan ya da üzerinde imara aykırı şekilde yapılan binalarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 188 kişi tutuklandı. Detayları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.

ŞÜPHELİ SAYISI 626

TUTUKLU SAYISI 188

ADLİ KONTROL SAYISI 218

YAKALAMA KARARI ÇIKARILAN 69

GÖZALTI TALİMATI VERİLEN 63

GÖZALTI SAYISI 4

ŞÜPHELİLİK VASFI DEĞERLENDİRİLEN SAYISI

YURTDIŞINDA OLDUĞU TESPİT EDİLEN 5

ÖLDÜĞÜ TESPİT EDİLEN 16

İFADELERİ ALINARAK SERBEST BIRAKILAN 63

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Depremden sonra şoke eden görüntü!
Depremden sonra şoke eden görüntü!
Bahçeli’den sonra Yalçın da üyelikten ayrıldı
Bahçeli’den sonra Yalçın da üyelikten ayrıldı
Başkan Erdoğan deprem bölgesine gidiyor
Başkan Erdoğan deprem bölgesine gidiyor
Eşya tahliyesi nasıl yapılıyor?
Eşya tahliyesi nasıl yapılıyor?
Çadır kentte çocuklara eğitim!
Çadır kentte çocuklara eğitim!
Yıkılan binalara ilişkin soruşturma! Deprem soruşturmasında 188 tutuklama
Yıkılan binalara ilişkin soruşturma! Deprem soruşturmasında 188 tutuklama
Deprem bölgesinde altyapı çalışması!
Deprem bölgesinde altyapı çalışması!
Oradaki acıyı ve kederi hissettim
"Oradaki acıyı ve kederi hissettim"
6’lı koalisyonda nezaket seviyesi azalıyor!
6’lı koalisyonda nezaket seviyesi azalıyor!
YSK afet bölgesine heyet gönderecek
YSK afet bölgesine heyet gönderecek
Adıyaman’da korkutan deprem
Adıyaman'da korkutan deprem
Millet İttifakı’nda bakanlık kapışması!
Millet İttifakı'nda bakanlık kapışması!
Daha Fazla Video Göster