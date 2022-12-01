Yiğitler yiğidi Seyit Ali… Çanakkale destanı ve Seyit onbaşı

Dev donanmalar Çanakkale sırtlarına geldiklerinde, tepede beliren bir yiğitti o. Adı Seyit'ti... Havranlı Seyit... Seyit onbaşı... Bir destanı elleriyle, kollarıyla yazan o şanlı vatan savunmasının kahramanı 83 yıl önce bugün aramızdan ayrıldı. Çanakkale kahramanı Seyit onbaşıyı rahmetle anıyor hayat hikayesini ekranlarınıza taşıyoruz…

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