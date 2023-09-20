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Yevlah’taki görüşmede ne olacak? 24 saatlik operasyonda ne oldu?

A Haber
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Giriş: 20.09.2023 14:29
Azerbaycan'ın antiterör operasyonunun üzerinden 24 saat geçmişken, Karabağ'da bulunan Ermeni güçleri silah bırakmayı kabul ettiklerini açıkladı ve ardından ateşkes ilan edildi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Özel Görevler Temsilcisi Elçin Emirbeyov, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.
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