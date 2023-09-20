20 Eylül 2023, Çarşamba
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Yevlah’taki görüşmede ne olacak? 24 saatlik operasyonda ne oldu?
Azerbaycan'ın antiterör operasyonunun üzerinden 24 saat geçmişken, Karabağ'da bulunan Ermeni güçleri silah bırakmayı kabul ettiklerini açıkladı ve ardından ateşkes ilan edildi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Özel Görevler Temsilcisi Elçin Emirbeyov, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.