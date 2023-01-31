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“Yeter! Söz milletindir” sloganı tartışması! Muhalefetin Menderes samimiyetsizliği

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Giriş: 31.01.2023 12:27
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Yeter söz de, karar da milletindir" diyerek Adnan Menderes'in tek parti diktasını yıktığı 1950 seçimlerine atıfta bulundu ve seçim tarihini 14 Mayıs olarak işaret etti. Aynı slogana CHP de sarıldı. Parti genel merkezine "Yeter! Söz milletindir" ifadelerinin yer aldığı afiş asıldı. Cumhur İttifakı cephesinden tepki gecikmedi.
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