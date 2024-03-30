Yetenekli ellerle ilmek ilmek sanat! Gerçeğinden farksız modeller

O bir zanaatkar... Yaptıklarıysa ustalık eseri... Kocaeli'de yaşayan İsmail Kuş, 'diorama' tekniği ile yaptığı maket evlerle, kendine hayran bırakıyor. En ince ayrıntısına kadar düşünülmüş çalışmalar gerçekten binbir emekle yapılıyor. A Haber ekipleri o muhteşem kareleri sizler için görüntüledi.

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