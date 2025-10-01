01 Ekim 2025, Çarşamba
Yerlikaya'dan eski tip ehliyet uyarısı!
Yerlikaya'dan eski tip ehliyet uyarısı!
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.10.2025 09:19
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için son tarihin 31 Ekim olduğunu açıkladı. Bakan Yerlikaya, sürenin uzatılmayacağını vurgulayarak, bu tarihten sonra eski tip belgelerin geçerli olmayacağını duyurdu.
