Yerlikaya’dan eski tip ehliyet uyarısı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için son tarihin 31 Ekim olduğunu açıkladı. Bakan Yerlikaya, sürenin uzatılmayacağını vurgulayarak, bu tarihten sonra eski tip belgelerin geçerli olmayacağını duyurdu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN