Yerlikaya: Türkiye artık terörle değil teknolojiyle anılıyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Erzurum’da düzenlenen “Türkiye Yüzyılı Buluşmaları” programında önemli mesajlar verdi. Türkiye’nin artık terörle değil, teknoloji, yatırım ve ihracatla anıldığını vurgulayan Yerlikaya, “Devletimiz çok güçlüdür, şehir eşkıyalarına ve zehir tacirlerine dünyayı başlarına yıkacak kadar güçlüdür” dedi. AK Parti’nin eser ve hizmet siyasetiyle gönüllere girdiğini söyleyen Yerlikaya, savunma sanayiinden sağlığa, eğitimden ulaşıma kadar kazanımları anlattı. Yeni güvenlik konseptiyle suç oranlarında ciddi düşüşler sağlandığını belirten Bakan, Erzurum’da kişilere karşı işlenen suçlarda aydınlatma oranının yüzde 99,6’ya ulaştığını açıkladı. “Türk’üyle, Kürt’üyle, Alevisi ve Sünnisiyle milletimizin birliğini kimse bozamayacak” diyen Yerlikaya, terörün artık dağların değil tarihin konusu olduğunu söyledi. Erzurum’a yapılan yatırımlara da değinen Yerlikaya, yüksek irtifa kamp merkezlerinden yeni stadyum projesine kadar pek çok hizmetin şehre değer kattığını ifade etti. Trafik güvenliği konusunda da net mesajlar veren Yerlikaya, hız ihlali ve kırmızı ışık ihlallerinin önlenebilir can kayıplarına yol açtığını vurguladı. “Bu yolların kralı yok, bu yolların kuralı var” diyerek kurallara uymanın önemine işaret etti. Denetimleri artırmalarına rağmen trafik kazalarında her gün ortalama 18 vatandaşın hayatını kaybettiğini belirten Bakan, cezaların caydırıcı hale gelmesi gerektiğini söyledi. “Bizim derdimiz ceza yazmak değil, ateş düşmesin, ocaklar sönmesin” diyerek trafik kültürünün güçlenmesi çağrısında bulundu.

