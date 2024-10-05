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Yerli ve milli silahlar TEKNOFEST’te sergileniyor

Yerli ve milli silahlar TEKNOFEST’te sergileniyor

Kübra Kılıç
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 05.10.2024 12:34
Yerli ve milli envantere yeni girecek silahlar Adana'daki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST’te sergileniyor. Ayrıntılar A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.
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