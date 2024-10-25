Yerli ve milli projelerin adresi TUSAŞ'ta teröristlerin hedefi neydi?

Terörün hedefi olan TUSAŞ savunma sanayinin en kritik adreslerinden biri. Uçaklardan, helikopterlere, insansız hava araçlarından uydulara kadar çok sayıda proje bu tesiste yürütülüyor. İşte o projeler.

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