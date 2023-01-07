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Yerli ve milli deniz aracı sistemleri! İnsansız muhafız Marlin SİDA

A Haber
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Giriş: 07.01.2023 10:05
Yalova'daki Sefine Tersanesi'nde yerli ve milli deniz aracı sistemleri geliştiriliyor. Marlin SİDA Mavi Vatan'ın, denizlerdeki insansız gücü olacak. "Denizde İkmal Muharebe Destek Gemisi Projesi" de Sefine Tersanesi'nde yapılıyor. İşte iki dev proje.
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