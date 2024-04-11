11 Nisan 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Yerli tren 3. seti raylara çıktı! Milli tren 160 KM hıza çıkabiliyor

Yerli tren 3. seti raylara çıktı! Milli tren 160 KM hıza çıkabiliyor

ahaber.com.tr
Pınar Özenç
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.04.2024 09:11
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, milli elektrikli trenin üçüncü setinin de raylara çıktığını söyledi. Uraloğlu, 2030 yılına kadar trenin 56 setinin vatandaşlara hizmet vermek üzere yollarda olacağını dile getirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Yerli tren 3. seti raylara çıktı!
Yerli tren 3. seti raylara çıktı!
Zırhlı araçta ayran ile test!
Zırhlı araçta ayran ile test!
ABD’den Ukrayna’ya rafineri tepkisi!
ABD’den Ukrayna’ya rafineri tepkisi!
TBMM’de bayram sonrası yoğun mesai
TBMM’de bayram sonrası yoğun mesai
3 ilde organize uyuşturucu operasyonu
3 ilde organize uyuşturucu operasyonu
Sadık Albayrak’ın hayatı belgesel oldu!
Sadık Albayrak'ın hayatı belgesel oldu!
Erdoğan’dan Haniyye’ye basşağlığı telefonu
Erdoğan'dan Haniyye'ye basşağlığı telefonu
Başkan Erdoğan’dan Hamas lideri Haniyye’ye başsağlığı mesajı
Başkan Erdoğan'dan Hamas lideri Haniyye'ye başsağlığı mesajı
Bakan Fidan’dan Heniyye’ye başsağlığı!
Bakan Fidan'dan Heniyye'ye başsağlığı!
Kılıçdaoğlu’na makosen yanıtı: Evinde otur
Kılıçdaoğlu’na makosen yanıtı: Evinde otur
Başkan Erdoğan’dan net mesaj
Başkan Erdoğan'dan net mesaj
Askerlerle bayramlaşmada flaş açıklama!
Askerlerle bayramlaşmada flaş açıklama!
Daha Fazla Video Göster