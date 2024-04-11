Yerli tren 3. seti raylara çıktı! Milli tren 160 KM hıza çıkabiliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, milli elektrikli trenin üçüncü setinin de raylara çıktığını söyledi. Uraloğlu, 2030 yılına kadar trenin 56 setinin vatandaşlara hizmet vermek üzere yollarda olacağını dile getirdi.

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