Yerli otomobilde de kullanılacak: Bor atığından lityum! Türkiye'nin yarısına denk geliyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sıvı bor atıklarından üretilen yerli lityumun, ASPİLSAN tarafından yapılan testlerden başarıyla geçtiğini belirterek, “Ürettiğimiz lityumu yerli otomobilimiz TOGG olmak üzere, mobil cihazlar, tabletler, bilgisayarlar gibi akıllı teknolojilerin depolama alanlarında kullanmak istiyoruz” dedi.