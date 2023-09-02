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Yerli otomobil Togg'un ağustos teslimatı 3 ayın toplamını geçti

A Haber
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Giriş: 02.09.2023 12:24
Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili Togg'un ağustos ayı teslimat sayısı 1965 otomobille, 3 ayın toplam teslimatını geride bıraktı. A Haber muhabiri Pınar Özenç detayları aktardı.
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