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Yerli otomobil TOGG'da gurur günü! İlk TOGG Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a | TOGG'a özel kredi olacak mı?

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Giriş: 03.04.2023 17:26
Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG'un ilk siparişini veren Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a Külliye'de bugün teslim edildi ve Türkiye'nin 61 yıllık hayali gerçeğe dönüştü. 29 Ekim'de görkemli bir törenle banttan indirilen ilk yerli ve milli otomobili teslimi başlıyor. İkinci TOGG ise Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e verilecek. Başkan Erdoğan, kamu bankalarının TOGG'a özel kredi verebileceğinin sinyalini verdi.
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