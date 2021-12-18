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Yerli otomobil için devletten yeni hamle | Batarya üretim tesisi için teşvik verildi

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Giriş: 18.12.2021 13:41
Türkiye ilk yerli otomobilinin seri üretimine geçmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. TOGG için Bursa’da kurulması planlanan batarya üretim tesisine teşvik verileceği duyuruldu. Karar Resmi Gazete’de yayımlandı.
Yerli otomobil için devletten yeni hamle
Yerli otomobil için devletten yeni hamle
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