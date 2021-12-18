18 Aralık 2021, Cumartesi
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Yerli otomobil için devletten yeni hamle | Batarya üretim tesisi için teşvik verildi
Türkiye ilk yerli otomobilinin seri üretimine geçmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. TOGG için Bursa’da kurulması planlanan batarya üretim tesisine teşvik verileceği duyuruldu. Karar Resmi Gazete’de yayımlandı.