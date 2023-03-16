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Yerli oto Togg satışta! 2 bin adet T10X elektrikli SUV için ön sipariş dönemi başladı

A Haber
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Giriş: 16.03.2023 16:05
Yerli otomobil Togg'da ön sipariş dönemi bugün başlıyor. T10X isimli elektrikli SUV'u satın almak isteyenler şirketin internet sitesi veya telefon uygulaması üzerinden başvuru oluşturup çekilişe katılacak. Çekilişe katılmak için tercih edilen versiyonla birlikte 60 bin TL kapora ödemek gerekecek. Teslim alma hakkı kazanan 12 bin kişinin ismi 28 Mart Salı günü açıklanacak. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.
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Yerli oto Togg satışta!
Yerli oto Togg satışta!
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