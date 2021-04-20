Yerli koronavirüs aşısının Faz-2 sonuçları belli oldu! Yerli korona aşısının yan etkileri var mı?

Koronavirüs salgını dünya çapında büyük bir krize neden olurken, Türkiye yerli aşısında önemli bir mesafe daha kat etti. 250 gönüllü üzerinde uygulanan Faz-2’nin ilk sonuçları belli oldu. Erciyes Üniversitesi'ndeki çalışmaların ardından yan etkileri olup olmadığı merak edildi. Peki yerli koronavirüs aşısının yan etkileri var mı?