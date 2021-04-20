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Yerli koronavirüs aşısının Faz-2 sonuçları belli oldu! Yerli korona aşısının yan etkileri var mı?

ahaber.com.tr
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Giriş: 20.04.2021 14:26
Güncelleme:20.04.2021 14:29
Koronavirüs salgını dünya çapında büyük bir krize neden olurken, Türkiye yerli aşısında önemli bir mesafe daha kat etti. 250 gönüllü üzerinde uygulanan Faz-2’nin ilk sonuçları belli oldu. Erciyes Üniversitesi'ndeki çalışmaların ardından yan etkileri olup olmadığı merak edildi. Peki yerli koronavirüs aşısının yan etkileri var mı?
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